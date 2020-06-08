Нижний сегодня: главные события дня Общество

Наибольшее число инфицированных за сутки COVID-19 проживает в Нижнем Новгороде

По данным на 8 июня в городе зарегистрировано 6 020 человек, заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в Нижнем Новгороде стало на 149 инфицированных больше. Если говорить про районы города, то наибольшее число зараженных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1142 человек

"Погода резко изменится, но экстрима меньше не станет", - синоптики

Нынешний июнь уже вошел в метеорологичесую историю. Его первые дни оказались самыми дождливыми, по меньшей мере, с начала эпохи глобального потепления. Но на смену дождям спешит аномальная жара.

Число летальных исходов от COVID-19 в Нижегородской области продолжает расти

Еще четыре летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. По данным на 8 июня в регионе подтверждено 140 смертельных случаев от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Изменилась стоимость благоустройства парка "Швейцария"

ОАО "Специализированное строительное управление – 5" из Санкт-Петербурга признано победителем аукциона на право благоустройства парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 3,9 млрд рублей, однако компания предложила за свои услуги 3,72 млрд рублей. Работы по контракту должны завершиться до конца декабря 2021 года. Однако фактически благоустройство парка закончится, как и планировалось, к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, а в оставшиеся несколько месяцев запланированы приемка, устранение замечаний (если таковые возникнут) и оплата проведенных работ.

Гуляющую по Нижнему Новгороду косулю вернули в лес (ВИДЕО)

Нижегородцы заметили животное в районе пл.Сенной. Косулю поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Экс-сотрудник Нижегородского водоканала Сергей Колотов назначен и.о. главы Советского района

Сергей Колотов трудился в АО "Нижегородский водоканал". На какой должности – в мэрии не уточнили. До марта 2018 года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, отвечая за сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Бывший глава Советского района Владимир Исаев написал заявление на увольнение по собственному желанию и покинул эту должность 1 июня.

Движение транспорта перекроют вдоль Минина и Гребного канала с 9 июня

Движение транспорта будет ограничено вдоль пл.Минина и прилегающим улицам, в также вдоль набережной Гребного канала, начиная с 9 июня этого года. Командование Западного военного округа совместно с правительством Нижегородской области приняло решение о начале подготовки к военному параду. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы в городах страны 24 июня. Однако в Нижегородской области окончательное решение о проведении парада будет принято за неделю до назначенной даты.

Восемнадцать дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин

Министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин говорит, что дежурные группы закрыты на карантин "по карте контактов". Это значит, что в окружении семей детей или работников учреждений появились подозрения на заболевания, и сейчас предпринимаются профилактические меры.

Россия открывает границы для выезда за рубеж

Подписано распоряжение, которое дает возможность россиянам выехать из страны в определенных жизненных ситуациях, а именно, если им необходимо позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также отправиться туда на работу или учебу. Выезд также предусмотрен для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом.

Еще одну новую дорогу начали строить для паломнического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров"

На развитие паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" выделяется около 14,3 млрд рублей. Проект предусматривает строительство дорог и транспортной инфраструктуры, реставрацию соборов, благоустройство территорий, возведение центров культурного развития. Одна крупная дорога уже построена – это юго-восточный обход центральной части села Дивеево. Сейчас началось строительство северо-восточного обхода.