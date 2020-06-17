Наибольшее число COVID-инфицированных по-прежнему находится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на 18 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 129 заболевших коронавирусом, это на 108 человек больше, чем день назад.

Если говорить про районы города, то наибольшее число инфицированных проживает в Автозаводском. Там на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 1417 человек, что на 52 человека больше, чем накануне. Далее по числу заболевших следуют Канавинский (1216 заболевших, рост за сутки на 2), Ленинский (1130, +21 человек), Сормовский (846, рост на 3 человека), Нижегородский (743, +7 заразившихся), Советский (705, +20), Московский (629, на 9 заболевших больше) и Приокский (443, +1 человек) районы.

Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса за прошедшие утки продемонстрировал Автозаводский район, где зарегистрировано 52 случая. Вчера в районе было лишь семь вновь выявленных больных COVID-19.

По данным на 18 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 14 881 человек, из них почти половина (7 129) проживает в Нижнем Новгороде, а еще половина - в районах и городских округах Нижегородской области.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидируют Павловский район (894 человека, за сутки на 7 заболевших больше), Дзержинск (772, рост на 50 случаев), Борский (518 заболевших, 3 новых случая), Кстовский (499, ни одного заболевшего), Дивеевский (423, ни одного заболевшего), Кулебакский (416 человек, ни одного заболевшего), Богородский (406, 5 новых случаев), Семеновский (373, рост на 11 случаев), Сергачский (224, три новых случая), Балахнинский (208, ни одного заболевшего) и Городецкий (206, +2 новых случая) районы.

Стоит обратить внимание на Дзержинск, где с начала недели ежедневный прирост по подтвержденным диагнозам коронавируса превышает 50. Вчера в городе подтвердилось 70 новых случаев COVID-19, а позавчера - 61.

Между тем, в 28 муниципалитетах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 17 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 14 881 человека, причем 233 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".