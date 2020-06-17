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Общество

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

19 июня 2020 11:51  [770] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще семь летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Таким образом, по данным на 19 июня в Нижегородской области зарегистрировано 188 смертельных случаев от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Как ранее говорил замгубернатора, наши врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю и борются за каждую жизнь. Однако бывают случаи, когда медицина бессильна. Он также рассказал, что количество пациентов на ИВЛ и получающих кислород растет ежедневно и часто нижегородцы после этого выздоравливают, несмотря на хронические заболевания.

"Однако тяжелых пациентов, судя по мировым наблюдениям, должно стать больше. Так же, как и смертей. Таковы аксиомы этой эпидемии. COVID-19 провоцирует обострение многих хронических заболеваний, поэтому людям из группы риска, особенно представителям старшего поколения, необходимо продолжать режим строгой самоизоляции", - говорит Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по данным на 19 июня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 100 человек, причем 219 случаев заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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