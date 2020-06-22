Нижний сегодня: главные события дня

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Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 22 июня)

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована обновленная информация о хронологии распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области.

Нижегородские власти озвучили новые данные по заболевшим коронавирусом

В Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 774 человек, причем 219 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 15 555 инфицированных нижегородцев.

Дзержинск могут закрыть на карантин по коронавирусу

О предполагаемом закрытии Дзержинска сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram, отвечая на вопрос подписчицы. Губернатор ответил, что такая возможность существует, но окончательного решения пока не принято. Такими вопросами занимается главный санитарный врач. Отметим, что Дзержинск стабильно показывает ежедневный высокий рост по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией

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Нижний Новгород продолжает лидировать в регионе по коронавирусу

Число инфицированных и динамика по заболеваемости коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самой высокой по сравнению с другими территориями Нижегородской области. По данным на 22 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 540 заболевших коронавирусом, это на 125 человек больше, чем день назад.

Температура воздуха в Нижнем Новгороде на текущей неделе будет снижаться до +11°

На протяжении недели осадков почти не ожидается, будут солнечно, дневная температура воздуха не превысит +23°, однако ночью будет не по-летнему холодно.

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

Еще три летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. По данным на 22 июня в регионе подтвержден 201 смертельный случай от COVID-19. Вчера было зарегистрировано пять смертей от коронавируса.

Глава Дзержинска Иван Носков не видит предпосылок для карантина по COVID-19 в городе

Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал предполагаемый карантин по коронавирусу, который могут ввести в городе. Он говорит, что сейчас в городе число заболевших составляет менее 0,5% от общего количества жителей, поэтому предпосылок к введению карантина не существует.

Поклонные кресты украли с озера Светлояр в Нижегородской области

Три из четырех поклонных креста украли с озера Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Смотритель православного прихода считает, что это акт вандализма.