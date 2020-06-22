Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом

Еще 216 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 23 июня

Еще четыре нижегородца скончались от COVID-19

Таким образом, по данным на 23 июня в Нижегородской области зарегистрирован 205 смертельных случаев от COVID-19.

Гордума утвердила новую структуру администрации Нижнего Новгорода

В новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5. Также количество отраслевых (функциональных) органов сокращается с 28 до 24.

Бюджет Нижнего Новгорода в условиях пандемии недополучил 730 млн рублей

Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Он подчеркнул, что сегодняшние изменения в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции, были прогнозируемы.

Нижегородская дума утвердила дату выборов депутатов VII созыва

Выборы назначены на 13 сентября.

Проекты на 20 млрд рублей создадут рядом с нижегородским участком трассы "Европа – Западный Китай"

Строительство в Нижегородской области участка трассы "Европа – Западный Китай", считает правительство, позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность не менее чем в два раза.

Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии

Речь идет о подаче заявления на получение субсидии за апрель.

Определен рост уровня пенсии по старости на трехлетний период

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ, в котором определило основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Россиянам рассказали о продолжительности масочного режима

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как долго жителям страны придется носить медицинские маски.