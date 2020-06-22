Нижний сегодня: главные события дня

Нижегородские власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом
Еще 216 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 23 июня
Еще четыре нижегородца скончались от COVID-19
Таким образом, по данным на 23 июня в Нижегородской области зарегистрирован 205 смертельных случаев от COVID-19.
Гордума утвердила новую структуру администрации Нижнего Новгорода
В новой структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, при этом общее количество заместителей сокращается с 7 до 5. Также количество отраслевых (функциональных) органов сокращается с 28 до 24.
Бюджет Нижнего Новгорода в условиях пандемии недополучил 730 млн рублей
Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Он подчеркнул, что сегодняшние изменения в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции, были прогнозируемы.
Нижегородская дума утвердила дату выборов депутатов VII созыва
Выборы назначены на 13 сентября.
Проекты на 20 млрд рублей создадут рядом с нижегородским участком трассы "Европа – Западный Китай"
Строительство в Нижегородской области участка трассы "Европа – Западный Китай", считает правительство, позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность не менее чем в два раза.
Пострадавшим отраслям бизнеса продлили срок подачи заявления на получение субсидии
Речь идет о подаче заявления на получение субсидии за апрель.
Определен рост уровня пенсии по старости на трехлетний период
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило документ, в котором определило основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Россиянам рассказали о продолжительности масочного режима
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, как долго жителям страны придется носить медицинские маски.
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