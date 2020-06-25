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Экономика

"Расторжение инвестсоглашений недопустимо в условиях кризисных явлений в экономике", - Евгений Лебедев

25 июня 2020 14:38  [30] Экономика
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

"Расторжение инвестсоглашений недопустимо в условиях кризисных явлений в экономике", - Евгений Лебедев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал закон о моратории на расторжение приоритетных инвестсоглашений

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области 25 июня одобрили законопроект о моратории на расторжение приоритетных инвестсоглашений. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект внес на рассмотрение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Документом предусмотрена приостановка норм действующего законодательства в отношении инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, но по тем или иным причинам не исполняющие обязательства.

Приоритетный инвестиционный проект – проект, прошедший экспертизу и конкурсный отбор, реализация которого обеспечивает положительный экономический и социальный эффект для Нижегородской области. Данный статус, присвоенный при согласовании регионального парламента и правительства региона.

В случае предоставления такого статуса инвестор и правительство области заключают инвестиционное соглашение, в котором прописаны обязательства обеих сторон. Правительство Нижегородской области вправе принять решение о расторжении инвестиционного соглашения либо о заключении дополнительного соглашения при неисполнении инвестором своих обязательств. Учитывая текущую санитарно-эпидемилогическую ситуацию, данную меру можно считать избыточной.

"Сегодня на заседании Законодательного собрания принято решение поддержать инициативу губернатора, направленную на поддержку приоритетных для региона инвестиционных проектов. Такие проекты получают ряд льгот и субсидий. В связи со сложившейся экономической ситуацией многие инвесторы могут столкнуться с финансовыми проблемами при исполнении своих обязательств. Необходим взвешенный подход по каждому инвестиционному проекту", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев

"Мы понимаем, что расторжение этих соглашений в настоящий момент не отвечает поставленным задачам поддержки инвестиционной деятельности в условиях нарастания кризисных явлений в экономике. Учитывая этот факт, требования к исполнению условий инвестиционных соглашений приостанавливается до конца 2020 года", - добавил глава парламента.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никтин, в свою очередь, сообщил, что поддержка, одобренная депутатами, позволит инвесторам увереннее себя чувствовать и понимать, что региональные власти заинтересованы в реализации их проектов на территории региона. Он рассказал, что сейчас в области заключены инвестсоглашения по приоритетным проектам на сумму в 370 млрд рублей.

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