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Политика

Депутаты ЗС НО поддержали отставку Сергея Зуденкова

25 июня 2020 16:07  [48] Политика
Сергей Зуденков

Сергей Зуденков

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий Сергея Зуденкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, что Сергей Зуденков досрочно прекращает полномочия депутата Законодательного собрания на основании личного заявления.

Ранее сообщалось, что Сергей Зуденков в сентябре 2016 года был избран в региональный парламент VI созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в который входят Городецкий район, а также г.о. Чкаловск и Сокольский.

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