Депутаты ЗС НО поддержали отставку Сергея Зуденкова

Сергей Зуденков
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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий Сергея Зуденкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Напомним, что Сергей Зуденков досрочно прекращает полномочия депутата Законодательного собрания на основании личного заявления.
Ранее сообщалось, что Сергей Зуденков в сентябре 2016 года был избран в региональный парламент VI созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в который входят Городецкий район, а также г.о. Чкаловск и Сокольский.
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