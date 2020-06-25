Депутаты ЗС НО поддержали отставку Сергея Зуденкова Политика

Сергей Зуденков Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий Сергея Зуденкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, что Сергей Зуденков досрочно прекращает полномочия депутата Законодательного собрания на основании личного заявления.

Ранее сообщалось, что Сергей Зуденков в сентябре 2016 года был избран в региональный парламент VI созыва по одномандатному избирательному округу № 22, в который входят Городецкий район, а также г.о. Чкаловск и Сокольский.