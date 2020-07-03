"Залогом качественной работы почты является профессионализм ее сотрудников", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем российской почты.

"Во все времена почта была и остается неизменным спутником человека, связующим звеном между городами и странами, центром общественной жизни в отдаленных районах. Без ее работы невозможно представить повседневную жизнь миллионов людей, ведение бизнеса, функционирование государственных органов и служб", - говорится в поздравлении.



"Сегодня расширяются горизонты почты, увеличивается спектр оказываемых услуг, внедряются современные технологии, повышается уровень сервиса, но залогом успешной и качественной работы является профессионализм сотрудников почтовой связи", - сказал Евгений Лебедев.

"В нижегородских отделениях почты России ежедневно трудятся тысячи работников, которые доставляют письма и корреспонденцию, принимают и отправляют посылки и бандероли, выдают пенсии и пособия, осуществляют прием различных платежей, выполняют денежные переводы", - добавил он.

"Примите слова искренней благодарности за ваш необходимый и важный труд! Пусть каждый день приносит только хорошие новости!", - подытожил спикер регионального парламента.