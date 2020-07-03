Поставщик стройматериалов подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика

Поставщик стройматериалов ООО "Бизнес Горизонт" подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика ООО "Каркас Монолит". Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.
Сумма исковых требований составила 21,9 млн рублей.
Заседание назначено на 28 июля.
Напомним, что в настоящее время ООО "Каркас Монолит" строит школу в ЖК "КМ Анкудиновский парк".
СПРАВКА:
ООО "Каркас Монолит" - один из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Компания представлена на рынке с 2002 года. Генеральный директор - Аляпин Дмитрий Иванович. Размер уставного капитала – 11,1 тысяча рублей.
Основные направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Среди объектов, возведенных компанией в Нижегородской области - жилые комплексы "Мегаполис", "Прайм" и "Анкудиновский парк", Бизнес центр "KM City" и завод по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций "Прекаст".
ООО "Бизнес Горизонт" зарегистрировано 2 октября 2020 года в Нижнем Новгороде. Генеральный директор Маслов Олег Николаевич. Размер уставного капитала – 1,3 млн рублей.
Основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+