Поставщик стройматериалов подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика Бизнес

Поставщик стройматериалов ООО "Бизнес Горизонт" подал заявление о банкротстве на нижегородского застройщика ООО "Каркас Монолит". Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Сумма исковых требований составила 21,9 млн рублей.

Заседание назначено на 28 июля.

Напомним, что в настоящее время ООО "Каркас Монолит" строит школу в ЖК "КМ Анкудиновский парк".

СПРАВКА:

ООО "Каркас Монолит" - один из крупнейших представителей строительной отрасли Нижегородской области. Компания представлена на рынке с 2002 года. Генеральный директор - Аляпин Дмитрий Иванович. Размер уставного капитала – 11,1 тысяча рублей.

Основные направления деятельности: сдача в аренду коммерческой и производственной недвижимости, жилищное строительство и выполнение субподрядных работ. Среди объектов, возведенных компанией в Нижегородской области - жилые комплексы "Мегаполис", "Прайм" и "Анкудиновский парк", Бизнес центр "KM City" и завод по производству многослойных панелей и железобетонных конструкций "Прекаст".

ООО "Бизнес Горизонт" зарегистрировано 2 октября 2020 года в Нижнем Новгороде. Генеральный директор Маслов Олег Николаевич. Размер уставного капитала – 1,3 млн рублей.

Основной вид деятельности - торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.