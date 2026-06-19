Эксклюзив
Почему мошенникам легче обмануть пожилых
Штрафы за продажу вейпов будут достигать 1 млн рублей
Операторов БПЛА начнут готовить в парке «Швейцария»
Эксклюзив
Бриллианты нашли в паркете управления ФСБ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 июня 2026 18:20
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
19 июня 2026 17:59
Средняя зарплата нижегородской молодежи составляет 37 тысяч рублей
19 июня 2026 17:32
Более 140 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов от «ГосМФО»
19 июня 2026 17:06
Названа точная стоимость новых автомобилей Volga в России
19 июня 2026 16:40
Эксклюзив
38 тысяч сотрудников требуется работодателям в Нижегородской области
19 июня 2026 15:11
Эксперт ЦМАКП: для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7−8,5%
19 июня 2026 13:44
Банк России в девятый раз снизил ключевую ставку до 14,25% годовых
19 июня 2026 12:27
Нижегородская область первой в РФ узаконила производственные парки
18 июня 2026 14:19
Нижегородские предприниматели приглашаются на семинар по маркировке товаров для животных
17 июня 2026 14:25
ВТБ узнал, что мотивирует россиян пользоваться кобрендинговыми картами
Экономика

Названа точная стоимость новых автомобилей Volga в России

19 июня 2026 17:06 Экономика
Названа точная стоимость новых автомобилей Volga в России

Фото: Александр Воложанин

Продажи автомобилей возрожденного бренда Volga официально стартовали в Нижнем Новгороде 19 июня. О том, сколько стоит каждая из моделей новинки, рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость среднеразмерного кроссовера Volga K40 начинается от 2 749 000 рублей в стандартной комплектации, от 3 049 000 рублей — в комфортной и от 3 799 000 рублей — в премиальной. Модель представляет собой аналог Geely Atlas.

Седан бизнес-класса Volga C50 может предложить те же комплектации — от 2 899 000 рублей, 3 149 000 рублей и 3 299 000 рублей соответственно. Донором этого автомобиля является Geely Preface.

Флагманский кроссовер Volga K50 представлен в версиях комфорт — от 4 199 000 рублей, премиум — от 4 499 000 рублей и эксклюзив — от 4 649 000 рублей.

Напомним, о стремлении возродить бренд Volga стало известно в феврале 2026 года. Уже в конце весны у дилерского центра в Нижнем Новгороде были замечены первые экземпляры новых.

Производство расположилось в областной столице — на территории бывшего завода Volkswagen, где до этого выпускались автомобили этой же марки, а также Skoda. Первым обладателем флагманского кроссовера K50 стал губернатор Глеб Никитин, который назвал его «просторным, комфортным и динамичным». В честь бреда также был назван новый ледовый дворец на Стрелке — «VOLGA Арена».

Ранее мы сообщали о том, что нижегородским чиновниками купят автомобили Volga.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Volga Автомобили Деньги
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2026 14:18
Эксклюзив
Бизнес-омбудсмен Солодкий объяснил, почему не будет покупать новую Volga
03 июня 2026 15:16
Новый кроссовер Volga представили на ПМЭФ: фото, характеристики
15 мая 2026 18:47
Нижегородская Volga может вернуться на линию такси
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных