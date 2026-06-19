Названа точная стоимость новых автомобилей Volga в России Экономика

Фото: Александр Воложанин

Продажи автомобилей возрожденного бренда Volga официально стартовали в Нижнем Новгороде 19 июня. О том, сколько стоит каждая из моделей новинки, рассказали в пресс-службе компании.

Стоимость среднеразмерного кроссовера Volga K40 начинается от 2 749 000 рублей в стандартной комплектации, от 3 049 000 рублей — в комфортной и от 3 799 000 рублей — в премиальной. Модель представляет собой аналог Geely Atlas.

Седан бизнес-класса Volga C50 может предложить те же комплектации — от 2 899 000 рублей, 3 149 000 рублей и 3 299 000 рублей соответственно. Донором этого автомобиля является Geely Preface.

Флагманский кроссовер Volga K50 представлен в версиях комфорт — от 4 199 000 рублей, премиум — от 4 499 000 рублей и эксклюзив — от 4 649 000 рублей.

Напомним, о стремлении возродить бренд Volga стало известно в феврале 2026 года. Уже в конце весны у дилерского центра в Нижнем Новгороде были замечены первые экземпляры новых.

Производство расположилось в областной столице — на территории бывшего завода Volkswagen, где до этого выпускались автомобили этой же марки, а также Skoda. Первым обладателем флагманского кроссовера K50 стал губернатор Глеб Никитин, который назвал его «просторным, комфортным и динамичным». В честь бреда также был назван новый ледовый дворец на Стрелке — «VOLGA Арена».

Ранее мы сообщали о том, что нижегородским чиновниками купят автомобили Volga.