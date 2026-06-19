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Экономика

Более 140 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов от «ГосМФО»

19 июня 2026 17:32 Экономика
Более 140 млн рублей получили нижегородские предприниматели в виде льготных займов от «ГосМФО»

Фото: Ирина Бурина, «ГосМФО»

42 льготных займа выдала представителям бизнеса подведомственная региональному минпрому АНО «Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области» («ГосМФО») за пять месяцев 2026 года. Деятельность организации ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Доступ предпринимателей к недорогим заемным средствам остается одним из ключевых факторов устойчивого развития малого и среднего бизнеса. Льготное финансирование позволяет компаниям реализовывать инвестиционные проекты, обновлять основные фонды и сохранять темпы роста даже в условиях высокой стоимости коммерческого кредитования. За пять месяцев 2026 года благодаря поддержке „ГосМФО“ нижегородские предприниматели привлекли 143 миллиона рублей на развитие своего бизнеса», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Компаниям доступно несколько программ льготного финансирования. По программе «Микрозайм» можно получить до 5 млн рублей на развитие бизнеса сроком до 36 месяцев по ставке от 8% до 16% годовых. Для покупки транспорта и спецтехники предусмотрена программа «Автозайм», для оборудования — «Активзайм». Также действует программа «Коммерческая ипотека», позволяющая приобрести коммерческую недвижимость на льготных условиях.

Отдельная программа «Поддержка СВОих» разработана для предпринимателей-участников специальной военной операции, а также представителей бизнеса, оказывающих поддержку военнослужащим. По ней можно получить до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставке от 5%.

Оформить заем на льготных условиях от ГосМФО могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в Нижегородской области и не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

Подробная информация о льготных займах размещена на официальном сайте АНО «МКК ПП НО»: www. gosmfo52.ru. Подать заявку можно через цифровую платформу МСП. РФ: мсп.рф/services/microloan/promo и через личный кабинет на сайте: мсп.рф/services/microloan/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
займы Предприниматели
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