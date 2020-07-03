"Развитие фермерства помогает обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции", - Игорь Тюрин

"В Нижегородской области насчитывается около 1,5 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и более 417 тысяч личных подсобных хозяйств. Доля производимой продукции малыми формами хозяйствования от общего объема производства области составляет от 20% по молоку и мясу до 60-80% по овощам, картофелю, ягодам, плодам, шерсти и меду. Развитие фермерства помогает обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому малые формы хозяйствования на особом счету и заслуживают дополнительных мер государственной поддержки", - заявил председатель комитета Законодательного собрания региона по АПК Игорь Тюрин.
"В нашем регионе фермерские хозяйства могут получить государственную поддержку по любой из действующих программ. Но есть и дополнительные меры в виде грантов на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм, а также "Агростартап" на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Суммы поддержки существенные в зависимости от направления деятельности. Для подачи заявки на грант фермерам необходимо обратиться в управление сельского хозяйства своего района или округа. Как раз сейчас идет прием заявок", - добавил Игорь Тюрин.
Напомним, нижегородские фермеры могут получить до 5 млн рублей в виде гранта на развитие.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+