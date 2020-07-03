Нижний сегодня: главные события дня Общество

Град и поваленные деревья: последствия непогоды в Нижегородской области

Грозовые дожди с градом прошли над Нижегородской областью с вечера понедельника до вторника. В соцсетях очевидцы рассказали о последствиях непогоды. Они публиковали фотографии выпавшего града размером с куриное яйцо и рассказывали, что множество домов остались без электричества, насчитали несколько сломанных деревьев и поврежденных крыш домов.

Тело связанной женщины обнаружено в нижегородском водоеме

Тело женщины со связанными руками и ногами обнаружено в водоеме на Малышевских гривах в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. На голове у нее был полиэтиленовый пакет.

Нижний Новгород не уступает лидерство по числу зараженных COVID-19

По данным на 14 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 534 человек, из них почти половина - 9 930 человек проживают в Нижнем Новгороде.

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Сегодня – 14 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 534 человек, причем 193 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижегородские детские спортшколы возобновили тренировки, скоро откроют бассейны

Речь пока идет о 71 спортивной организации. Им разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Восемь стран заявили о готовности принимать российских туристов

Несмотря на готовность принять российских туристов, страны выдвигают ряд условий.

Нижегородские власти решают проблему с недостроенным ФОКом на пр. Кораблестроителей

Выявлено несколько технических проблем - появились замечания к несущей способности конструкции.

Еще один перевозчик пополнил список авиарейсов из Нижнего Новгорода на юг России

"Уральские авиалинии" открывают новые рейсы из Нижнего Новгорода на российский Юг. Авиаперевозчик с 24 июля начнет выполнять рейсы в Сочи, а с 25 июля – в Симферополь и Анапу.