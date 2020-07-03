Заболеваемость COVID-19 в Нижнем Новгороде остается самой высокой в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде продолжает оставаться самым высоким по сравнению с другими территориями региона.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по данным на 16 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 984 человека, из них 10 124 человека или почти половина проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 104 случая заболевания COVID-19.

Если говорить о районах города, то на сегодняшний день пять из них перешагнули порог в тысячу заболевших коронавирусом. Лидером по заболевшим является Автозаводский район.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (1 722, рост за сутки на 30 случаев), Павловский район (1 165 человек, ни одного заболевшего), Борский (815 заболевших, 26 новых случаев), Кстовский (588, четыре новых случая), Богородский (588, 12 заболевших), Семеновский (485, три новых случая), Кулебакский (443 человека, ни одного заболевшего) и Дивеевский (424, ни одного заболевшего) районы.

Стоит отметить, что в 33 районах Нижегородской области за минувшие сутки новые случаи заражения COVID-19 не зафиксированы.

Напомним, что по данным на 15 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 984 человек, причем 221 случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказывал о причинах заболеваемости коронавирусом в регионе и о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев.

Также губернатор уже озвучил планы по переходу на второй этап снятия с нижегородцев ограничений, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".