"Необходимо увеличить госфинансирование промышленности", - Олег Лавричев Бизнес

Олег Лавричев

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма 22 июня в режиме видео-конференц-связи рассмотрели ознакомились с информацией об оказании и совершенствовании региональных мер государственной поддержки промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель комитета Олег Лавричев по итогам заседания прокомментировал полученную информацию.

"Мы сегодня приняли решение рекомендовать Законодательному собранию и правительству области увеличить объемы привлекаемых средств в Фонд развития промышленности и венчурных инвестиций области, который с учетом средств российского фонда может быть сформирован для поддержки предприятий региона в объеме более 1,5 млрд рублей. Кроме того, высказаны предложения по увеличению привлекаемых средств для кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения дополнительных мер поддержки предприятиям, прилагающим инвестиционные усилия на закупку оборудования, и в части поддержки муниципальных органов власти для помощи малому и среднему бизнесу в районах и городах области. Все эти меры сегодня рассматривались комитетом, и по ним принято положительное решение", - сказал Олег Лавричев.

"Нижегородская область выступила генератором многих мер поддержки для сектора малого и среднего бизнеса, для крупных предприятий, системообразующих предприятий. Мы на заседаниях комитета вместе с коллегами-депутатами, с общественными объединениями предпринимателей, Торгово-промышленной палатой, Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей разрабатывали рекомендации и для регионального правительства, и для федеральных органов власти", - объяснил он.

"Рекомендации были отчасти реализованы в регионе в части предоставления дополнительных мер поддержки и доведены до сведения федеральных структур, которые также были отчасти учтены в разработке и принятии решений на федеральном уровне. Но мы считаем, что эта работа далеко не завершена, она требует и дальше нашего постоянного активного участия и усилий, поскольку потери бизнеса, экономики региона гораздо значительно превышают те ресурсы поддержки, которые выделены. Поэтому мы будем и дальше контролировать эти процессы, держать руку на пульсе и прилагать усилия, чтобы поддержка была оказана и в части формирования дополнительных механизмов и решений по всем субъектам предпринимательства", - рассказал Олег Лавричев.

Во время заседания комитета прозвучала информация о том, что из областного бюджет уже выделено 267 млн рублей на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, на возмещение части затрат на оплату труда работникам и самозанятым в период действия режима повышенной готовности (с 28 марта), привлеченным для выполнения социально значимых работ в период действия режима повышенной готовности.

Также из областного бюджета выделено 65,1 млн рублей для поддержки организаций, занимающихся производством изделий народных художественных промыслов.

По состоянию на 8 июля из областного бюджета выплачено 111,7 млн рублей, в том числе субъектам малого предпринимательства – 68,83 млн рублей по 437 соглашениям; субъектам среднего предпринимательства – 14,24 млн рублей по трем соглашениям; организациям народных художественных промыслов – 26,65 млн рублей по двум соглашениям; самозанятым – 1,95 млн рублей по 91 соглашению.

Кроме того, из областного бюджета выделено 100,9 млн рублей на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от распространения коронавируса, на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности (с 28 марта) в размере 100% соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания функционирования соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) за услуги, потребленные в течение периода режима повышенной готовности.

Еще 37,8 млн рублей выделено из областного бюджета для поддержки организаций, занимающихся производством изделий народных художественных промыслов.

По состоянию на 8 июля из областного бюджета уже выплачено 38,5 млн рублей, в том числе субъектам малого предпринимательства - 24,5 млн рублей по 320 соглашениям; субъектам среднего предпринимательства – 4,8 млн рублей по трем соглашениям; организациям народных художественных промыслов – 9,2 млн рублей по двум соглашениям.

Также в регионе предусмотрена субсидия для возмещения части затрат на приобретение и установку оборудования видеонаблюдения для салонов красоты (парикмахерских) и самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в бьюти-сфере, и возобновляющих деятельность при переходе на первый этап снятия ограничительных мероприятий, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 8 июля поступило 88 заявок на выплату субсидий на систему видеонаблюдения, из которых 37 заявок одобрены, по 31 заявке выплачено 785 167 рублей.

Кроме того, в Нижегородской области предусматривается отсрочка по внесению арендных платежей за период с 1 апреля по 30 июня на срок до 1 декабря арендаторам, внесенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Нижегородской области, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

На сегодняшний день отсрочка по внесению арендных платежей предоставлена 3391 субъекту малого и среднего предпринимательства - арендатору государственного и муниципального имущества.

Также необходимо отметить, что АНО "Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" разработаны новые финансовые продукты для поддержки бизнеса: микрозаймы под 1%-6% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей; отсрочка платежей (проценты и основной долг) по действующим микрозаймам на срок 3-10 месяцев; индивидуальные графики погашения, в том числе с отсрочкой платежей, на срок 3-10 месяцев по микрозаймам, которые будут предоставлены до конца 2020 года; рефинансирование действующих микрозаймов, а также обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства в иных финансовых организациях. На реализацию разработанных мер из областного бюджета было выделено 100 млн рублей.

Агентство уже выдало 40 микрозаймов по ставкам от 1% до 6% годовых на сумму 99,7 млн рублей, в том числе: 1% - для тех, кто увеличивает и сохраняет рабочие места, - выдано 28 микрозаймов на сумму 81,2 млн рублей; 3% - для тех, кто сохраняет рабочие места, - выдано 9 микрозаймов на сумму 13,4 млн рублей; 6% - для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства - выдано три микрозайма на сумму 5,1 млн рублей.

Министерству промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области выделены денежные средства в размере 73,4 млн рублей на предоставление субсидий для возмещения части затрат промышленных и научных организаций, связанных с уплатой процентов по кредитам, а также 80 млн рублей для возмещения части затрат, связанных с модернизацией и расширением производства (возмещение затрат по приобретенному оборудованию) промышленных предприятий - участников программы повышения производительности труда. Объявление конкурса по данным видам субсидий запланировано на третий квартал 2020 года.