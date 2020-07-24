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Политика

"Динамика роста по ключевым показателям в регионе выше среднероссийской", - Артем Баранов

30 июля 2020 16:25  [52] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов прокомментировал отчет губернатора региона Глеба Никитина на заседании парламента 30 июля 2020 года.

"В целом впечатление об отчете губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2019 года очень позитивное. Мы видим, что успешно реализуется стратегия социально-экономического развития региона, которая рассчитана до 2035 года. Положительные цифры статистики говорят о том, что область развивается, и динамика роста по некоторым ключевым показателям выше, чем среднероссийская", - отметил Артем Баранов.

"Ситуация в промышленности и сельском хозяйстве демонстрирует положительную динамику, отсюда - рост средней заработной платы с 33 тысяч до 35 тысяч рублей. Это значит, что благосостояние нижегородцев растет. Важно подчеркнуть, что высокие результаты достигнуты благодаря совместной, плодотворной работе депутатов Законодательного собрания, правительства региона и губернатора Глеба Никитина", - заключил Артем Баранов.

Основные показатели отчета губернатора по разным направлениям 

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей. 

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек

Построено семь ФАПов.

Отремонтировано 828 км дорог.

Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год.

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