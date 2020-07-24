От Нижнего до Москвы и обратно: за 2019 год отремонтировано 828 км дорог Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности регионального правительства за прошлый год по разным направлениям, в том числе по ремонту дорог.

Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области в 2019 году выросла благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 76%.

"Проведена большая работа: отремонтировано более 828 километров автодорог, что эквивалентно расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно. Это очень важная статья затрат, и в 2019 году ее финансирование из областного бюджета было увеличено в 2 раза. Сократить расходы на поддержание дорожной сети даже в кризисной ситуации – значит, сделать шаг назад. Это не в наших правилах", - сказал Глеб Никитин.

В этом году региональная ремонтная программа включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

Глеб Никитин также отметил, что в этом году в рамках национального проекта началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского начнется 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).

Основные показатели отчета губернатора по другим направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек.

Построено семь ФАПов.