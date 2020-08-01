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Общество

Ремонт дороги завершается в Вознесенском районе при въезде со стороны Мордовии

03 августа 2020 14:37  [68] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги Теньгушево-Вознесенское завершается в Вознесенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Протяженность дороги составляет 2,2 км.

"По факту, данная дорога является въездом в Нижегородскую область со стороны Мордовии. В селе, через которое она проходит, проживает порядка 400 человек. И до этого года покрытие было изношено на 90%. Все было в ямах и трещинах. В целом за полторы недели подрядчик с работой справился. Сейчас устраняет замечания по поводу обочин и должен нанести горизонтальную разметку термопластиком", - рассказал директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Дорожники восстановили кромки проезжей части, засыпали щебнем ямы и провалы. Они также расчистили прилегающие территории от кустарника и мелколесья, уложили асфальтобетонное покрытие. Стоимость работ по госконтракту составила 14,1 млн рублей. Работы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Напомним, региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. В 2019 году было отремонтировано 828 км.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).

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