Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 56 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 5 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 929 заболевших COVID-19 — это на 56 человек больше, чем вчера.

Елена Лупина назначена замминистра культуры Нижегородской области

Елена Лупина (Угрехелидзе) назначена замминистра культуры Нижегородской области. Ранее она работала на радиостанции "Серебряный дождь", а также была заместителем директора Парка Горького.

"С 1 сентября мы начнем учиться в долгожданной очной форме", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте. Глава региона ответил на наиболее популярные и актуальные вопросы подписчиков.

Фитнес-клубы, бани и сауны начинают работать в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, разрешив работу фитнес-клубов, бань и саун. Теперь они могут возобновить работу с некоторыми ограничениями.

Наталья Суханова стала первым замминистра культуры Нижегородской области

Наталья Суханова стала первым заместителем министра культуры Нижегородской области с 3 августа 2020 года. Она сменила уволившеюся 27 июля Татьяну Маврину, которая стала директором оперного театра.

Трассу Неклюдово-Золотово на Бору достроят раньше запланированного срока

Нижегородская область направляла в адрес правительства РФ заявку с просьбой рассмотреть возможность перераспределения средств федерального бюджета в размере более 1 млрд рублей, выделяемых на строительство дороги Неклюдово-Золотово, с 2021 года на 2020 год для досрочного завершения строительства объекта уже в этом году. Сейчас соответствующее решение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Нижегородский ТЮЗ запланировал начало сезона на 11 сентября

Сезон откроется премьерой, которая должна была состояться в мае 2020 года, но отменилась из-за эпидемиологической обстановки. Это постановка по одноименной пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье". В центре сюжета - артисты фронтовых концертных бригад.

Пенсионер вместе с трактором утонул в котловане с куриным пометом в Павловском районе

73-летний Евгений Фомичев на личном тракторе отправился в лес за грибами и пропал. Через некоторое время трактор был найден в отстойнике для вымываемых из курятников отходов и илового осадка. Тело пенсионера было найдено спустя сутки в том же котловане.