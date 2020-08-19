Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 60 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 19 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 772 заболевших COVID-19 — это на 60 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 132 человека.

Обнародована информация о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 132 человек, в том числе 138 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Москва поможет в реконструкции исторического центра Нижнего Новгорода к 800-летию города

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 августа подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов. Соглашение касается подготовки Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия.

Поезд Нижний Новгород – Великий Новгород возобновляет ежедневное курсирование

Ранее периодичность курсирования поезда была сокращена в связи со снижением пассажиропотока и ограничениями по коронавирусу.

Строительство развязки на Циолковского: движение транспорта не перекроют до сентября

Подрядчик, который уже получил разрешение на строительство, пока ведет подготовительные работы, и они не требуют перекрытия движения транспорта. Только после отладки схемы движения транспортных потоков подрядчик в полной мере приступит к строительно-монтажным работам.

Более 90 школ Нижегородской области будут капитально отремонтированы до конца 2020 года

В частности, капитальный ремонт по отдельным видам работ будет выполнен в 79 школах, комплексный капитальный ремонт - в 14 школах. Расходы бюджета на образовательную социальную инфраструктуру еще никогда не были столь значительными.

Традиционные школьные базары не откроются в Нижнем Новгороде в этом году

Дело в том, что предприниматели обычно закупают товары заранее – в июне. Из-за пандемии коронавируса невозможно было спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в августе, поэтому сделать закупки в полном объеме не удалось.

Юрий Шалабаев задекларировал почти 5 млн рублей за 2019 год

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев задекларировал 4 млн 950 тысяч рублей за 2019 год. У него в собственности находится квартира площадью 98,8 кв.м Также у него есть автомобиль Volkswagen Tiguan. Добавим, что до конца 2019 года Юрий Шалабаев работал заместителем министра финансов Нижегородской области.