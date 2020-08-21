"Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин Культура и отдых

Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, являясь специальным гостем организованным агентством ТАСС прямого эфира с директором Пушкинского музея Мариной Лошак, рассказал о культурной жизни в областном центре.

"Мы развиваем в себе амбиции в области современного искусства. Оно твердо стоит на ногах в нашем городе. Выставка номинантов премии "Инновация" в "Арсенале" будет продолжаться с 23 августа до 17 января", - напомнил глава региона.

"Безусловно, не только нижегородцев хочется привлечь. Обычно точками притяжения туристов становятся Кремль, Покровка, городские пространства. Но у нас есть еще галереи современного искусства, помимо "Арсенала". Я знаю, что два-три дня можно только современным искусством в Нижнем Новгороде наслаждаться – это галерея "Futuro", "Галерея-9Б", "Кладовка", "Блиновка", где большинство наших художников сконцентрировали свои работы. Причем они могут сами рассказать о своих произведениях. Можно понять, как нижегородцы себя позиционируют, что они могут дать миру", - добавил Глеб Никитин.

"Когда мы с командой начинали работать, то пытались понять, в чем проблемы региона. Слова нижегородцев были - "хотелось бы, чтобы город проснулся, стал местом "движухи", стал трендовым, чтобы было интересно жить – хотелось здесь жить и не хотелось уезжать". Мы используем 800-летний юбилей Нижнего Новгорода как повод для изменений в городе, для его перезагрузки на будущее", - поделился идеей губернатор.

"Мы поняли, что инновации должны быть во всех сферах, а не только в материальном сегменте. Что такое инновации в искусстве – это и есть современное искусство. Оно настолько разное, на большинство вопросов в нем есть ответы – ни одного человека современное искусство не может оставить равнодушным. Любовь к искусству – то, что двигает нас вперед, и, чем больше людей это почувствует, тем лучше для страны", - сказал Глеб Никитин.

Марина Лошак, в свою очередь, отметила высокий уровень организации премии "Инновация" в 2019 и 2020 году, а также развитие современного искусства в регионе в целом.