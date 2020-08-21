Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [19203] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
09 июля 2020 13:34  [18586] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [6445] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
10 октября 2019 19:48  [4701] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
10 октября 2019 13:02  [3329] "Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев
15 января 2020 17:09  [3123] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
25 марта 2020 17:28  [2657] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
16 января 2020 11:21  [2508] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
26 февраля 2020 11:41  [2275] "Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков
20 июля 2020 15:38  [2117] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 августа 2020 09:51  [214] Объявлены лауреаты премии "Инновация-2020"
21 августа 2020 21:18  [309] Глеб Никитин и Максим Ксензов посетили экспозицию премии "Инновация-2020"
21 августа 2020 18:27  [323] "Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин
21 августа 2020 15:09  [246] Участники фестиваля стрит-арта "Место" приступили к созданию работ в Нижнем Новгороде
21 августа 2020 14:58  [289] Фестиваль уличного искусства "Место"-2020
21 августа 2020 13:31  [221] "Нижегородская область во многом является локомотивом культурных процессов", - Глеб Никитин
20 августа 2020 14:43  [345] Полмиллиарда рублей предложено направить на благоустройство Александровского сада
20 августа 2020 14:19  [340] Более 150 млн рублей будет направлено на благоустройство Нижневолжской набережной
18 августа 2020 10:53  [394] Экспозиция "Паровозы России" вновь открывается в Нижнем Новгороде
17 августа 2020 16:27  [401] "А-ГРУПП" снимет видеоролики о нижегородских усадьбах, ведущий должен быть медийной личностью
Культура и отдых

"Нижний Новгород – это столица современного искусства", - Глеб Никитин

21 августа 2020 18:27  [323] Культура и отдых
Глеб Никитин

Глеб Никитин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, являясь специальным гостем организованным агентством ТАСС прямого эфира с директором Пушкинского музея Мариной Лошак, рассказал о культурной жизни в областном центре.

"Мы развиваем в себе амбиции в области современного искусства. Оно твердо стоит на ногах в нашем городе. Выставка номинантов премии "Инновация" в "Арсенале" будет продолжаться с 23 августа до 17 января", - напомнил глава региона.

"Безусловно, не только нижегородцев хочется привлечь. Обычно точками притяжения туристов становятся Кремль, Покровка, городские пространства. Но у нас есть еще галереи современного искусства, помимо "Арсенала". Я знаю, что два-три дня можно только современным искусством в Нижнем Новгороде наслаждаться – это галерея "Futuro", "Галерея-9Б", "Кладовка", "Блиновка", где большинство наших художников сконцентрировали свои работы. Причем они могут сами рассказать о своих произведениях. Можно понять, как нижегородцы себя позиционируют, что они могут дать миру", - добавил Глеб Никитин.

"Когда мы с командой начинали работать, то пытались понять, в чем проблемы региона. Слова нижегородцев были - "хотелось бы, чтобы город проснулся, стал местом "движухи", стал трендовым, чтобы было интересно жить – хотелось здесь жить и не хотелось уезжать". Мы используем 800-летний юбилей Нижнего Новгорода как повод для изменений в городе, для его перезагрузки на будущее", - поделился идеей губернатор.

"Мы поняли, что инновации должны быть во всех сферах, а не только в материальном сегменте. Что такое инновации в искусстве – это и есть современное искусство. Оно настолько разное, на большинство вопросов в нем есть ответы – ни одного человека современное искусство не может оставить равнодушным. Любовь к искусству – то, что двигает нас вперед, и, чем больше людей это почувствует, тем лучше для страны", - сказал Глеб Никитин.

Марина Лошак, в свою очередь, отметила высокий уровень организации премии "Инновация" в 2019 и 2020 году, а также развитие современного искусства в регионе в целом.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Фестиваль уличного искусства Место-2020
21 августа 2020 14:58Фестиваль уличного искусства "Место"-2020

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph