"Нижегородский опыт по развитию законодательства о бесплатной юрпомощи может быть использован в других регионах", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

"Реализация законодательства о развитии системы государственной бесплатной юридической помощи имеет важное социальное значение. Мы прекрасно понимаем, что у многих людей зачастую нет возможности воспользоваться услугами платного адвоката. Данный вопрос мы подробно обсудили в Ульяновске на заседании Ассоциации законодателей ПФО. Стоит отметить, что в Нижегородской области накоплен значительный опыт по развитию законодательства в этой сфере. Так, в целях реализации Федерального закона мы приняли закон областной. Дополнительно к категориям граждан, имеющим право на получение бесплатной помощи в рамках Федерального закона, мы установили новые категории уже своим областным законом. Исходили из того, что помогать нужно тем, кто нуждается в этом наиболее остро, прежде всего, малоимущим", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев по итогам заседания Ассоциации законодателей ПФО, которое состоялось 27 августа 2020 года в Ульяновске.

По его словам, областной закон, в частности, был дополнен таким категориями как многодетные, неполные семьи, опекуны, почетные доноры, неработающие пенсионеры.

"Убежден в том, что региональный законодатель может и должен работать на опережение, предлагая свое видение развития законодательства об оказании бесплатной юридической помощи. А именно, какие направления требуют к себе особого внимания в настоящее время. Так, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области внесли изменения в закон, добавив такую категорию как участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестных действий застройщиков. Это общая проблема для российских регионов и не только Приволжского округа", - добавил Евгений Лебедев.

Важным шагом для развития бесплатной юридической помощи стало создание "Государственного юридического бюро по Нижегородской области". В настоящее время система госюрбюро действует также в 7 субъектах ПФО: Республике Башкортостан, Чувашской Республике, Пермском крае, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областях.

"Безусловно эта система повышает доступность и качество бесплатной юридической помощи, в первую очередь, для малоимущих граждан. На финансирование работы госюрбюро в нашем регионе в 2020 году заложено около 14 млн. рублей. Отмечу также, что с 2020 года в нашем регионе в полтора раза был увеличен размер оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь. Объем денежных средств, выплаченных адвокатам в первом полугодии 2020 года, составил около 2,6 млн. рублей. Только за первое полугодие 2020 года для получения бесплатной юридической помощи рассмотрено более 3000 обращений. На бесплатной основе адвокаты даже принимают участие в судебных заседаниях", - сказал Евгений Лебедев.

"Мне приятно отметить, что наибольшее количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь, рассмотрено именно адвокатами Нижегородской области. Так, в прошлом году нашими адвокатами оказана помощь более чем в 40% случаев от общей статистики по ПФО. Думаю, опыт, накопленный в Нижегородской области, может найти практическое применение в других регионах округа", - подчеркнул Евгений Лебедев.

Ранее, категории граждан для оказания бесплатной юрпомощи были расширены.