Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 61 жителя Нижнего Новгорода

По данным на среду 27 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 298 заболевших COVID-19 — это на 61 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 129 человек.

Власти озвучили новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 27 129 человек, в том числе 134 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 129 новых случаев.

Детский сад в мкр."Седьмое небо" планируют открыть в середине сентября

Сейчас начата процедура по получению лицензии на право ведения образовательной деятельности. В настоящее время руководители дошкольного учреждения уже получили заключения от Роспотребнадзора, в ближайшее время будет получено заключение от Госпожнадзора. После получения лицензии на право ведения образовательной деятельности детсад начнет функционировать.

Утверждены новые сроки завершения строительства девяти домов в ЖК "Новинки Smart City"

По некоторым домам идет отставание по срокам. Подрядчику рекомендовано увеличить количество рабочих на площадках.

Бюджет Нижегородской области пополнится почти на 10 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания региона 27 августа одобрили изменения в бюджет. Теперь доходы бюджета составляют 203 млрд 435 млн рублей (увеличены на 9 млрд 173 млн рублей); расходы - 222 млрд 764 млн (увеличены на 8 млрд 996 млн рублей); дефицит - 19 млрд 329 млн рублей.

Стали известны причины и сроки устранения провала грунта под Молитовским мостом

Оползень произошел под Молитовским мостом рядом с опорой данного сооружения со стороны нагорной части Нижнего Новгорода. По словам специалистов, плитки в местах примыкания насыпей к мостовым сооружениям были размыты дождевой водой, которая поступала из водоотводных трубок моста. ##556321Устранять дефекты## начнут сегодня – 27 августа. Это продлится не больше двух недель.

Одиннадцать человек отравились грибами в Нижегородской области

Все пострадавшие съели собственноручно собранные и приготовленные, но неизвестные им грибы. Отравления закончились благоприятным исходом.

Первый из двух морских котиков поселился в нижегородском зоопарке

Котик прибыл в зоопарк из Ижевского дельфинария два дня назад. Животное зовут Зонтик, 24 июня ему исполнился год.

Кассационный суд переместят из Кремля в здание Дворца труда на Большой Покровской

Бывший Дворец труда на ул. Большой Покровской готовят к реставрации для арбитражного суда Волго-Вятского округа, который сейчас размещен четвертом корпусе Нижегородского кремля. На проектные и изыскательские работы заложено 95 млн рублей из федерального бюджета.