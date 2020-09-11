Нижний сегодня: главные события дня Общество

Карантин по COVID-19 введен в 113 классах школ Нижегородской области

Карантин по COVID-19 введен в 113 классах школ Нижегородской области, по данным на 18 сентября. На сегодняшний день ситуация немного улучшилась: по состоянию на 17 сентября были закрыты 115 классов.

Обнародованы новые сведения о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 30 435 человек, в том числе, по данным портала стопкоронавирус.рф, действующих случаев зафиксировано 2 909. За прошедшие сутки зарегистрирован 161 случай заболевания, а днем ранее - 166 новых случаев COVID-19.

Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ

Пять школ Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ, по данным на 18 сентября. Две из них - это школа № 5 в Кстове и Бердниковская школа в Тонкинском районе. Плюс закрыт 261 класс в 71 школе. В основном это Нижний Новгород. В частности, закрыты несколько классов в школе № 176 Канавинского района.

Все районы Нижнего Новгорода перешагнули тысячный порог по COVID-19

По данным на пятницу 18 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 045 заболевших COVID-19 - это на 81 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 30 435 человек. На сегодняшний день в каждом районе Нижнего Новгорода число заболевших коронавирусом превышает тысячный порог.

Космос и Багиня родились в Нижегородской области в 2020 году

В главном управлении ЗАГС Нижегородской области рассказали о необычных именах, которые родители давали новорожденным в 2020 году. Одними из таких имен являлись Космос и Багиня.

Названы имена кандидатов на пост замглавы Нижнего Новгорода

В очном этапе конкурса на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода по соцполитике принимают участие 16 кандидатов. Первоначально на этот пост претендовали 86 человек. Добавим, что вчера оставалось уже 20 кандидатов.

Новая "выделенка" появилась на Московском шоссе

Полоса идет по Московскому шоссе, начинается от заезда на ТПУ и заканчивается около выезда на метромост (в направлении ж/д вокзала, на участке от Сормовского шоссе до ул.Тонкинской).

Шесть нижегородских компаний вошли в рейтинг журнала "Forbes"

Шесть компаний Нижегородской области вошли в ТОП-200 рейтинга крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes. Компании оцениваются по выручке за 2019 год.