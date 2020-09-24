Уникальный учебный центр танкистов создадут в Мулино Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уникальный учебный центр танковых войск создадут в Мулино Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Открытие нового учебного центра планируется до конца 2020 года. Он будет создан на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа.

Центр займется переподготовкой танковых экипажей для ведения локальных конфликтов. Также танкистов станут готовить к выступлениям на международных соревнованиях АрМИ "Танковый биатлон".