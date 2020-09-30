Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 125 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 125 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 9 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 16 929 заболевших COVID-19 - это на 125 человек больше, чем в четверг 8 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 34 286 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 044 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 15 человек.

Далее следует Ленинский район (2 693 заболевших, за прошедшие сутки на 25 человек больше), Советский (2 107, на 15 заболевших больше), Канавинский (2 076, еще 15 заболевших), Московский (1 772, зарегистрировано 19 заболевших), Сормовский (1 716, заболели еще 10 человек), Нижегородский (1 352, заболело 15 человек) и Приокский (1 169, за сутки инфекция подтвердилась у 11 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 019, за прошедшие сутки - 10 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 555, за сутки – два новых случая заражения), Борский (1 178, еще шесть новых случаев), Богородский (844, четверо заболевших), Кстовский (760, пятеро заболевших), Кулебакский (677, семь новых случаев заболевания), Городецкий (655, ни одного заболевшего), Володарский (573, один новый случай), Семеновский (566, семеро заболевших), Арзамас (523, семеро заболевших), Балахнинский (466, заболели три человека) и Дивеевский (436, ни одного нового случая) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 21 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".