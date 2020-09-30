Нижний сегодня: главные события дня Общество

Суд прекратил производство по делу о фейках в отношении главного редактора KozaPress Ирины Славиной

Ирина Славина была оштрафована на 65 тысяч рублей за нарушение КоАП о публикации фейковой информации. 2 октября она совершила акт самосожжения около здания регионального управления МВД. Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с гибелью журналистки.

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на Бору

12 октября 18-летний юноша стал хаотично стрелять по прохожим из ружья, убив троих мужчин и ранив трех женщин. Юношу нашли нас следующий день мертвым в лесополосе рядом с местом происшествия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также рассказал о состоянии раненых.

Нижегородский Мытный рынок закрыли на три месяца

Закрытие связано с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19 в отношении ООО "Мытный двор".

Две школы и один детсад Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

В частности, на карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе, а на карантине по COVID-19 находится школа в п.Октябрьский на Бору. Помимо закрытых школ, на карантине также находятся 85 классов в 25 школах, из них 11 школ - по COVID-19.

Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области

Согласно изменениям, должность первого заместителя губернатора или вице-губернатора - упраздняется. Тем самым, в структуре регионального правительства остается только семь заместителей губернатора - заместителей председателя правительства Нижегородской области, в том числе министр здравоохранения.

Опубликованы новые сведения о заразившихся коронавирусом нижегородцах

Еще 274 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 13 октября. Вчера был зарегистрирован 271 новый случай COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 350 человек.

Нижегородская область рассчитывает на удвоенные федеральные субсидии в АПК

"Привлечение дополнительных субсидий даст региону возможность увеличить число грантополучателей по программе "Агростартап", а значит, реализовать еще больше новых бизнес-проектов в разных направлениях – животноводстве, растениеводстве, переработке сельхозпродукции. Это, в свою очередь, приведет к росту объемов производства продуктов питания и созданию новых рабочих мест в районах области", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ЦБ РФ выпустил памятные монеты с ГАЗелью, посвященные труду медиков во время пандемии

Центральный Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов, посвященные труду медиков и работников транспортной сферы во время пандемии. Речь идет о монетах номиналом 25 рублей - "Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников" и 10 рублей - "Работник транспортной сферы" серии "Человек труда". На обеих монетах среди прочего изображен автомобиль "ГАЗель".

Коронавирус за сутки подтвердился у 115 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 13 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 460 заболевших COVID-19 - это на 115 человек больше, чем в понедельник 12 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 350 человек.