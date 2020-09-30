Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на Бору Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в поселке Большеорловское на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких", - сказал Глеб Никитин.

Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору Дмитрий Монахов найден мёртвым утром 13 октября. Тело 18-летнего молодого человека обнаружено в лесополосе недалеко от окраины посёлка Большеорловское. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

Ранее сообщалось, что подозреваемый – Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. В результате обстрела погибли три человека; еще трое ранены, включая бабушку Даниила Монахова. После произошедшего юноша скрылся в лесном массиве.

Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Трое пострадавших находятся в больницах. Вчера вечером, 12 октября, двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Эвакуацию провели бригады регионального Центра медицины катастроф.

"Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию. Родным и близким погибших, пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, накануне губернатор поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.

