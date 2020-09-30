Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2020 10:06  [67] Два человека погибли, еще двое ранены в автоаварии в Княгининском районе
13 октября 2020 09:36  [282] Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на Бору
13 октября 2020 08:31  [146] Почти 500 человек были эвакуированы в результате пожара в доме на пр.Гагарина
13 октября 2020 08:05  [226] Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору юноша найден мёртвым
12 октября 2020 19:17  [463] СК подтвердил гибель троих человек на Бору в результате обстрела
12 октября 2020 18:55  [615] Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших при стрельбе на Бору
12 октября 2020 18:28  [512] Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие
12 октября 2020 17:39  [237] Настоящий снаряд времен ВОВ нашли и обезвредили в Володарском районе
12 октября 2020 12:28  [595] Убийце молодого человека из ночного клуба в Балахне дали 12 лет строгого режима
09 октября 2020 16:06  [564] Выксу окутал дым от лесных пожаров в Рязанской области
Происшествия

Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на Бору

13 октября 2020 09:36  [282] Происшествия

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в поселке Большеорловское на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Это трагическое происшествие, в результате которого погибли люди, не может оставить равнодушным. Выражаю соболезнования тем, кто потерял своих близких", - сказал Глеб Никитин.

Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору Дмитрий Монахов найден мёртвым утром 13 октября. Тело 18-летнего молодого человека обнаружено в лесополосе недалеко от окраины посёлка Большеорловское. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

Ранее сообщалось, что подозреваемый – Даниил Монахов 2002 года рождения, у которого в момент преступления были с собой два гладкоствольных охотничьих ружья и 40 патронов. В результате обстрела погибли три человека; еще трое ранены, включая бабушку Даниила Монахова. После произошедшего юноша скрылся в лесном массиве.

Следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Трое пострадавших находятся в больницах. Вчера вечером, 12 октября, двое пострадавших (мужчина и женщина) были переведены в областную больницу имени Семашко. Эвакуацию провели бригады регионального Центра медицины катастроф.

"Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ, вечером врачи больницы провели ей операцию. Родным и близким погибших, пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, накануне губернатор поручил заместителю губернатора Давиду Мелик-Гусейнову проработать вопрос оказания необходимой помощи семьям погибших и пострадавшим.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph