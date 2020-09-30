Нижний сегодня: главные события дня Общество

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Еще 277 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 274 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 627 человек.

Коронавирус за сутки подтвердился у 138 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 14 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 598 заболевших COVID-19 - это на 138 человек больше, чем во вторник 13 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 627 человек.

Юрий Шалабаев участвует в конкурсе на мэра Нижнего Новгорода

Конкурс назначен на 21 октября. Окончательное решение будет принято на следующем заседании Думы. Юрий Шалабаев исполняет полномочия мэра с 6 мая этого года.

Названы претенденты на пост главы Нижнего Новгорода

В конкурсную комиссию поступило три заявления – от исполняющего полномочия главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, который также является первым заместителем главы администрации города, депутата Гордумы и генерального директора ООО "Нижний Град" Германа Карачевского, и еще одного депутата Гордумы - нотариуса Кирилла Лазорина.

Замгубернатора Нижегородской области предупредил о штрафах за дискотеки в барах и ресторанах

Сейчас результаты проверок, которые организовал региональный минпром, свидетельствуют о множестве нарушений в учреждениях общепита.

Две школы и два детсада Нижегородской области полностью закрыты на карантин по COVID-19 и ОРВИ

На карантине по ОРВИ находится Лопатинская школа в Сергачском районе (55 детей), а по COVID-19 - школа в п.Октябрьский на Бору (708 детей). Помимо закрытых школ, на карантине также сейчас находятся 142 класса в 46 школах, из них 20 школ - по COVID-19.

Дело о халатности завели из-за выдачи разрешения на оружие борскому стрелку

12 октября 18-летний юноша на Бору стал хаотично стрелять по прохожим из ружья, убив троих мужчин и ранив трех женщин. Молодого человека нашли на следующий день мертвым в лесополосе рядом с местом происшествия. СК, расследуя дело, выяснил, что у юноши было разрешение на ношение оружия, при этом он, предположительно, был приверженцем деструктивных движений.

Дмитрий Гительсон покинул пост замглавы Нижнего Новгорода

Дмитрий Гительсон был назначен на эту должность в феврале 2019 года. Он курировал работу департамента соцпроектов и коммуникаций, а также департамента по соцполитике. В его ведении была работа с городскими сообществами и активистами разных возрастов. Однако сейчас формируется новая структура администрации города, где должность замглавы по социальным коммуникациям не предусмотрена.