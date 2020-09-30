Коронавирус за сутки подтвердился у 122 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 122 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на четверг 15 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 720 заболевших COVID-19 - это на 122 человека больше, чем в среду 14 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 908 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 249 жителей. В том числе за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 14 человек.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 795 заболевших, за прошедши сутки – на 23 человека больше), Советский (2 240, на 27 заболевшего больше), Канавинский (2 153, еще девять заболевших), Московский (1 829, зарегистрировано восемь заболевших), Сормовский (1 779, заболели еще 17 человек), Нижегородский (1 403, заболели семь человек) и Приокский (1 272, за сутки инфекция подтвердилась у 16 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 198, за прошедшие сутки - 37 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 596, за сутки – 10 новых случаев заражения), Борский (1 219, еще семь новых случаев), Богородский (873, семеро заболевших), Кстовский (786, заболели еще трое человек), Кулебакский (742, еще 12 новых случаев заболевания), Городецкий (699, заболели еще четверо человек), Семеновский (604, за сутки – девять новых случаев заболевания), Володарский (586, четверо заболевших), Арзамас (529, ни одного случая заболевания) и Балахнинский (500, заболели семеро человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 23 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".