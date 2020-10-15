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Политика

"Строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода - большое событие для региона", - Глеб Никитин

15 октября 2020 15:05  [80] Политика

ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" приступило к строительству четвертой очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность этого события.

"Мы благодарны Росавтодору за то, что началось строительство завершающей, четвертой очереди Южного обхода. Это большое событие для региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит вывести из Нижнего Новгорода и близлежащих населенных пунктов весь транзитный транспорт, идущий из Москвы в Казань", - сказал он.

"Речь идет примерно о десяти тысячах автомобилей в сутки. Завершение Южного обхода Нижнего Новгорода окажет положительное влияние как на экологическую обстановку, так и на транспортную доступность региона в целом", - добавил губернатор.

Глеб Никитин отметил, что благодаря вводу объекта для водителей сократится время в пути, ускорится доставка грузов.

Напомним, что речь идет об участке с 442 по 472 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области. Протяженность строящегося и реконструируемого участка - 36,03 км. Известно, что дорога будет четырехполосной: полосы движения - 3,75 м каждая, разделительная полоса - 2,7 м с металлическим ограждением.

В 2020-2022 годах будут выполнены работы по первому и третьему этапам дороги.

Первый этап предусматривает подготовку участка протяженностью 8,3 км в Кстовском районе. На участке с 465 по 473 км пройдет реконструкция дороги и расширение ее до четырех полос.

В рамках третьего этапа будут проложены временные объездные дороги, построены железобетонный мост через реку Алферовку, разноуровневая транспортная развязка на пересечении М-7 "Волга" с дорогой Р-162 "Работки – Порецкое" и разворотная петля на 468 км.

Всего в рамках первого и третьего этапа будет построено 1,7 км новой дороги, остальная появится на основе существующей.

Проектная документация по второму и четвертому этапам находится на рассмотрении Госэкспертизы. В рамках этих этапов будет подготовлена территория и непосредственно построена новая автодорога от третьей очереди Южного обхода в районе Шелокши с выходом на 465 км М-7 "Волга".

На строительство 1 и 3 этапа заложено 4,1 млрд рублей. В том числе 376,5 млн рублей в 2020 году; 777, 8 млн рублей - в 2021; 2, 979 млрд рублей в 2022 году. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. По другим этапам рассчет будет проведен после получения результата Госэкспертизы.

Cтроительство всей четвертой очереди Южного обхода планируется завершить в 2024 году.

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