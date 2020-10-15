Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился у 122 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 15 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 720 заболевших COVID-19 - это на 122 человека больше, чем в среду 14 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 908 человек.

Обнародованы новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 35 908 человек, в том числе 281 новый случай заболевания зарегистрирован за прошедшие сутки, а днем ранее - 277 новых случаев.

Новый спорткомплекс построят в Нижнем Новгороде

Комплекс расположится в Автозаводском районе на ул.Краснодонцев, 8 (литеры А, Б) рядом с бассейном "Чайка".

Дороги в районе развязки на Циолковского передают в собственность Нижегородской области

Дороги в районе развязки на Циолковского передают из городской в собственность Нижегородской области. Это необходимо в связи с тем, что на Циолковского ведется масштабное строительство транспортной развязки.

Программа по возврату средств за российские туры стартовала 15 октября

Программа продлится до 5 декабря 2020 года, а отправиться в путешествие можно с момента оплаты, вернуться – до 23:59 10 января 2021 года. Условия программы значительно изменились с учетом предложений представителей туриндустрии и непосредственно туристов, которые принимали участие в первом этапе программы.

Переулок появится в память об умершем от COVID-19 заместителе главврача нижегородской больницы Алексее Аристове

Алексей Аристов заразился коронавирусом в апреле этого года, исполняя свой врачебный долг. Несмотря на огромные усилия его коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, которые сделали все возможное, спасти его не удалось. Теперь решено присвоить переулку, расположенному от пр.Гагарина (между домами №60 корпус 7 и домом №62 до ул.Нартова), название "переулок имени Алексея Аристова".

Строительство первых двух этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода оценивается в 4,1 млрд рублей

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" уже приступило к строительству IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Речь идет об участке с 442 по 472 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области. Протяженность строящегося и реконструируемого участка - 36,03 км. Известно, что дорога будет четырехполосной: полосы движения - 3,75 м каждая, разделительная полоса - 2,7 м с металлическим ограждением.

Число закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ нижегородских школ увеличилось

Еще 13 октября карантине по ОРВИ и COVID-19 были две школы. Теперь закрыто уже пять учреждений.

Центробанк рассказал об инфляции в Нижегородской области

Волго-Вятское ГУ Банка России опубликовало данные об инфляции в Нижегородской области в сентябре 2020 года. Данные содержат информацию об изменении цен на продукты и непродовольственные товары, а также на стоимость услуг.