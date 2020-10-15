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Политика

Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до 18 ноября

16 октября 2020 09:57  [43] Политика

Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до 18 ноября 2020 года включительно. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд продлил меру пресечения Михаилу Шарову. Обвиняемому и его адвокату было отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на более мягкую - домашний арест.

Ему инкриминируется статья "получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Михаила Шарова задержали по подозрению в получении взятки еще в январе этого года.

Кроме того, бывшему заместителю главы Канавинского района Эдуарду Цветкову также до 18 ноября включительно продлён срок содержания под домашним арестом. Обвиняемому экс-замглавы постановлено сохранять ранее установленные судом ограничения.

По версии следствия, в 2019 году Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района. Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель Владимир Ручка. Решением суда он оштрафован на 2,25 млн рублей.

Позднее Михаила Шарова арестовали, Эдуарду Цветкову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Добавим, что ранее Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе, но в июне суд отказал в удовлетворении гражданского иска, на работе его не восстановили.

С должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным.

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