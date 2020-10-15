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Общество

Фитнес-клуб в Советском районе не соблюдал режим по COVID–19

20 октября 2020 18:09  [80] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Нарушение требований эпидемиологической безопасности выявлены при проверке работающего Советском районе Нижнего Новгорода фитнес-клуба.

Это заведение проверили сотрудники департамента региональной безопасности и представители МВД.

Выяснилось, что у посетителей вне зоны спортзала отсутствуют медицинские маски, а в самом клубе нет средств обеззараживания.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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