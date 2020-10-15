Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 8 ноября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жители Нижегородской области, которым больше 65 лет и они продолжают трудиться, могут продлить листок нетрудоспособности до 8 ноября.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее распоряжение подписал глава области Глеб Никитин. Таким образом, он внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности".

Ранее, из-за повышенной угрозы распространения коронавируса, работающие пенсионеры могли оформить больничный до 25 октября. Сейчас этот срок продлен на две недели.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области введен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, людей, имеющих хронические заболевания, а также для беременных женщин.

"В регионе продолжает действовать правило полной самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Это обусловлено тем, что для старшего поколения коронавирус представляет особо сильную угрозу. Важно, чтобы люди солидного возраста сейчас относились к этому максимально ответственно", - сказал Глеб Никитин.

"Мне хочется еще раз напомнить всем работодателям о необходимости перевода на дистанционный режим прежде всего сотрудников из уязвимых категорий. В непростой санитарно-эпидемиологической обстановке такая мера позволит сохранить работоспособность коллектива организации", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".