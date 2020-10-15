Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Еще 332 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 366 новых случаев COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 37 760 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 618.

Коэффициент распространения инфекции по данным на 20 октября составил 1.04. На сегодняшний день данный показатель пока неизвестен.

При этом на 21 октября уже 31 469 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 445 человек, а восемь случаев заболевания завершились летальным исходом.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".