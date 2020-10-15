Нижний сегодня: главные события дня Общество

Пожизненный срок грозит обвиняемому в убийстве Маши Ложкаревой

13-летняя Маша Ложкарева пропала 1 августа 2018 года. Мужчину, которого в последствие обвинили в убийстве девочки, задержали 18 июля 2019 года. Следователи полагают, что обвиняемый Дмитрий Синицын напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде девочку, затащил Машу в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера, а потом задушил ребенка. После этого он спрятал тело погибшей на территории Кстовского района. Сейчас расследование уголовного дела в отношении Синицына завершено и направлено в суд.

Преподавателя ВГУВТ оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятки

Преподаватель признан виновным в получении двух взяток от одной из студенток за положительную оценку за курсовую и за написание за нее выпускной квалификационной работы. Преподаватель был задержан во время получения денег.

Оперативный штаб опубликовал данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах

Еще 332 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 21 октября. Вчера было выявлено 366 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 37 760 человек.

Нижний Новгород с начала пандемии собрал половину заболевших COVID-19 в регионе

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 21 октября составляет 37 760 человек, из них почти половина - 18 550 проживают в Нижнем Новгороде.

Районы-аутсайдеры выявлены в ходе проверок магазинов, кафе и ресторанов в Нижегородской области

Сотрудники Минпрома проверили магазины, рынки, кафе и рестораны в районах Нижегородской области. Рейды связаны с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Больше всего нарушений выявлено в городских округах Семеновский, Выкса, Шахунья, а также в Лысковском и Варнавинском районах.

Крупный пожар произошел на складе в Нижегородской области (ВИДЕО)

Крупный пожар произошел на складе в р.п. Выездное Арзамасского района. Информация о пожаре поступила спасателям в 05:54. В 06:18 пожар был потушен на площади 1 600 кв.м., а в 10:35 - ликвидирован.

Подрядчика рекультивации Шуваловкой свалки выберут к 18 ноября

Объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется рекультивацией Шуваловской свалки. Выбранная компания должна будет до 30 ноября 2022 года вывезти отходы на полигон, где будет проведена их утилизация, рекультивировать земельный участок, благоустроить территорию и провести ее озеленение. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.