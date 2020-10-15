Нижний Новгород с начала пандемии собрал половину заболевших COVID-19 в регионе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области по данным на 21 октября составляет 37 760 человек, из них почти половина - 18 550 проживают в Нижнем Новгороде.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, из общего числа заболевших нижегородцев уже 31 469 человек выздоровели

Что касается районов Нижнего Новгорода, то тут традиционно лидирует Автозаводский - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 432 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 936 заболевших), Советский (2 378), Канавинский (2 222), Московский (1 932), Сормовский (1 845), Нижегородский (1 441) и Приокский (1 364) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 415 случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 669), Борский (1 310), Богородский (934), Кстовский (808), Кулебакский (762), Городецкий (737), Семеновский (632), Володарский (601), Арзамас (536) и Балахнинский (535) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 21 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".