Известны данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах Общество

Известны данные о новых заразившихся коронавирусом нижегородцах. Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, по данным на утро 24 октября 2020 года выявлено еще 384 случая заражения (вчера было 354 новых случая).

С начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 38 864 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 167 (23 октября было 5 273 случая, 22 октября - 5 491 случай).

При этом, по данным на утро 24 октября 32 997 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".