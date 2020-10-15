Новые данные о заразившихся коронавирусом известны в Нижегородской области
С начала пандемии в регионе коронавирусная инфекция подтверждена у 39,26 тыс. человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5,328 тыс. (24 октября было 5,167 тыс., 23 —5,273 тыс., 22 октября — 5,491 тыс.).
При этом, 33,221 тыс. жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. Накануне выписаны 224 пациента.
Количество летальных исходов с коронавирусом в регионе возросло до 711. За прошлые сутки скончались 11 человек.
Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.
Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.
Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.
Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.
Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".
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