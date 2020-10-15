"Мы доверяем огромному опыту и трудолюбию Евгения Люлина", - Владимир Солдатенков Политика

"Избрание Евгения Люлина председателем регионального парламента является ожидаемым решением депутатов", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков после избрания Евгения Люлина председателем регионального парламента 29 октября 2020 года.

"Мы доверяем его огромному опыту, трудолюбию, преданности региону и умению отстаивать его интересы. Все мы, исполнительная и законодательная власть региона, работаем для того, чтобы сформировать комфортные условия для каждого жителя Нижегородской области. В части вопросов ведения нашего комитета по транспорту и дорожному хозяйству мы пытаемся вместе с правительством области и муниципалитетами решать возникающие проблемы в сфере функционирования общественного транспорта и состояния дорог. Я уверен, что организаторские способности Евгения Люлина, его профессиональные и человеческие качества будут способствовать решению этих социально важных задач", - отметил Владимир Солдатенков.

"В сложившихся непростых условиях нам предстоит большая работа по реализации крупных проектов по ремонту и строительству автомобильных дорог, обеспечению условий для бесперебойной и слаженной работы общественного транспорта. Поэтому сегодня очень важно продолжить серьезно, системно, ответственно реализовывать начатые ранее программы и инициативы. При этом не утратить качество и динамику в работе. Уверен, что Евгений Борисович справится с любыми сложными задачами!" - подчеркнул Владимир Солдатенков.