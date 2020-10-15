Водоканал
Теплоэнерго
Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [20732] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
09 июля 2020 13:34  [18865] "Необходимо строго соблюдать требования особого противопожарного режима", - Глеб Никитин
12 мая 2020 10:31  [6742] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
15 января 2020 17:09  [3347] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
25 марта 2020 17:28  [2992] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
26 февраля 2020 11:41  [2793] "Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков
16 января 2020 11:21  [2703] "Очень важно предложение - увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах", - Сергей Дмитриев
20 июля 2020 15:38  [2431] "Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков
26 февраля 2020 11:29  [2171] "Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира", - Александр Котюсов
30 июля 2020 14:10  [2113] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
Последние новости рубрики Политика
29 октября 2020 13:22  [36] Глеб Никитин поздравил Евгения Люлина с избранием на пост председателя ЗС НО
29 октября 2020 13:14  [40] "Мы доверяем огромному опыту и трудолюбию Евгения Люлина", - Владимир Солдатенков
29 октября 2020 13:00  [57] Евгений Лебедев стал Почетным гражданином Нижегородской области
29 октября 2020 12:55  [36] "Знания и опыт Евгения Люлина будут востребованы в решении актуальных вопросов развития региона", - Валерий Осокин
29 октября 2020 12:36  [65] "Евгений Лебедев внес серьезный вклад в развитие региона", - Глеб Никитин
29 октября 2020 11:58  [161] "Основной задачей Игоря Зотова станет отстаивание интересов региона в Москве", - Глеб Никитин
29 октября 2020 11:54  [151] Евгений Люлин избран председателем Законодательного собрания Нижегородской области
29 октября 2020 11:07  [189] Председатель ЗС НО Евгений Лебедев ушел в отставку
28 октября 2020 18:58  [976] Нижегородские власти составят рейтинг районов по аналогии с рейтингом АСИ
28 октября 2020 16:22  [309] "Юрий Шалабаев прошел максимально жесткую и объективную проверку в условиях пандемии", - Глеб Никитин
Политика

"Мы доверяем огромному опыту и трудолюбию Евгения Люлина", - Владимир Солдатенков

29 октября 2020 13:14  [40] Политика

"Избрание Евгения Люлина председателем регионального парламента является ожидаемым решением депутатов", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков после избрания Евгения Люлина председателем регионального парламента 29 октября 2020 года.

"Мы доверяем его огромному опыту, трудолюбию, преданности региону и умению отстаивать его интересы. Все мы, исполнительная и законодательная власть региона, работаем для того, чтобы сформировать комфортные условия для каждого жителя Нижегородской области. В части вопросов ведения нашего комитета по транспорту и дорожному хозяйству мы пытаемся вместе с правительством области и муниципалитетами решать возникающие проблемы в сфере функционирования общественного транспорта и состояния дорог. Я уверен, что организаторские способности Евгения Люлина, его профессиональные и человеческие качества будут способствовать решению этих социально важных задач", - отметил Владимир Солдатенков.

"В сложившихся непростых условиях нам предстоит большая работа по реализации крупных проектов по ремонту и строительству автомобильных дорог, обеспечению условий для бесперебойной и слаженной работы общественного транспорта. Поэтому сегодня очень важно продолжить серьезно, системно, ответственно реализовывать начатые ранее программы и инициативы. При этом не утратить качество и динамику в работе. Уверен, что Евгений Борисович справится с любыми сложными задачами!" - подчеркнул Владимир Солдатенков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph