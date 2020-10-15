Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучена статистика по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области на 30 октября

Еще 401 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 октября. Вчера было зарегистрировано 386 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 169 человек.

Коронавирус за сутки подтвердился у 151 жителя Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 30 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 796 заболевших COVID-19 - это на 151 человека больше, чем в четверг 20 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 41 169 человек.

Глеб Никитин, посетив госпиталь в Кстове, пообщался с будущими мамами, больными COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил работу Кстовской центральной районной больницы, где развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. Губернатор посетил "красную зону" акушерского отделения больницы, которое с начала октября было перепрофилировано для оказания медицинской помощи беременным и роженицам с признаками ОРВИ, контактных по COVID-19 и с подтвержденным коронавирусом.

Действие льготных проездных приостановлено в Нижегородской области

Ограничения распространяются только на пассажиров от 65 лет и старше, начиная с 1 ноября. Срок действия ранее приобретенных проездных на ноябрь будет перенесен на любой другой месяц после возобновления действия льготных карт.

Названы новые сроки начала работы сети платных парковок в Нижнем Новгороде

Стало известно, что сеть платных парковок в Нижнем Новгороде начнет работать в тестовом режиме не в октябре этого года, как планировалось ранее, а в середине ноября. Также была озвучена информация о стоимости парковочных мест как для льготников, частных лиц и представителей фирм, офисы которых расположены в этих зонах.

Нижегородские власти и дольщики ЖК "Новинки Smart City" 10 ноября обсудят график ввода домов

10 ноября 2020 года состоится выездное совещание с участием дольщиков ЖК "Новинки Smart City", правительства Нижегородской области и представителей застройщика. На этом совещании стороны обсудят актуальный график ввода домов в эксплуатацию, а также текущие вопросы, касающиеся достройки объектов.

Дискотека в ночном клубе Дзержинска попала под штрафные санкции

В отношении владельца ночного клуба был составлен протокол, повлекший штраф. Дискотека в помещении кафе-клуба была организована ночью 20 сентября этого года в нарушение требований указа губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности".

Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске создадут три химических производства за 2 млрд рублей

У особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске появились первые резиденты: компания "РТ – Композитные газовые баллоны" планирует организовать выпуск полимерно-композитных газовых баллонов, вложив в производство 1,2 млрд рублей; ООО "Хома Адгезив" инвестирует 318 млн рублей в производство водных клеев на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий; а ООО "Пластматика" создаст крупногабаритное литьевое производство изделий из пластмасс, инвестировав 614 млн рублей.