Коронавирус за сутки подтвердился у 151 жителя Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 151 жителя Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на пятницу 30 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 19 796 заболевших COVID-19 - это на 151 человека больше, чем в четверг 20 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 41 169 человек.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 745 жителей, что на 37 человек больше, чем день назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 114, за прошедшие сутки на 32 человека больше), Советский (2 567, на пятерых жителей больше), Канавинский (2 337, еще 16 заболевших), Московский (2 071, зарегистрировано 12 заболевших), Сормовский (1 966, заболели еще 11 человек), Нижегородский (1 534, еще 11 заболевших) и Приокский (1 462, за прошедшие сутки инфекция подтвердилась у 27 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 814, за прошедшие сутки - 33 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 859, за сутки – 17 заболевших), Борский (1 602, еще 41 новый случай заражения), Богородский (1 040, еще четыре новых случая), Кстовский (850, подтверждено 11 случаев заболевания), Кулебакский (769, за сутки – ни одного нового случая), Городецкий (842, заболели 17 человек), Семеновский (647, два случая заболевания), Володарский (622, два новых случая), Балахнинский (558, один заболевший) районы и Арзамас (598, зарегистрировано пять новых случаев заболевания).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 20 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".