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02 ноября 2020 19:00  [85] Нижний сегодня: главные события дня
02 ноября 2020 17:44  [54858] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 2 ноября)
02 ноября 2020 16:22  [136] Портал госуслуг обновили в Нижегородской области
02 ноября 2020 15:49  [130] Более 120 млн рублей выделит федерация на лекарства заболевшим COVID-19 нижегородцам
02 ноября 2020 15:46  [184] Минстрой РФ оценил реализацию нацпроектов в Нижегородской области
02 ноября 2020 15:36  [157] Нижегородский центр занятости приостанавливает личный прием граждан
02 ноября 2020 15:03  [126] Нижегородцы могут проголосовать за лучшего участкового на всероссийском конкурсе
02 ноября 2020 14:41  [396] "Ростелеком" запускает продажи электронных полисов ОСАГО
02 ноября 2020 14:28  [219] Николай Злыднев пропал в Нижнем Новгороде
02 ноября 2020 13:51  [161] Четыре библиотеки нового поколения создадут в Нижегородской области в 2021 году
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

02 ноября 2020 19:00  [85] Общество

Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 389 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 ноября. Вчера было зарегистрировано 394 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 349 человек,

Коронавирус за выходные подтвердился у 411 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 2 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 207 заболевших COVID-19 - это на 411 человек больше, чем в пятницу 30 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 42 349 человек.

Опубликованы результаты опроса о формате обучения в нижегородских школах

Публичный опрос был запущен накануне, 1 ноября. Предлагалось выбрать очную или дистанционную форму обучения.

Дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова передано в суд

Уголовное дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова передано в суд. Они обвиняются по статье "Получение взятки группой лиц"

СК просит суд арестовать экс-главу ТНС "Энерго" Дмитрия Аржанова

СК просит суд арестовать Аржанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Систему распознавания лиц введут в нижегородских школах до 2022 года

Система управления контролем доступа в школу с использованием распознавания лиц будет введена во всех нижегородских школах до 2022 года. Данная система позволяет обеспечить безопасность детей и контролировать их посещаемость. Например, родители смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу, и когда ее покинул. Также она станет контролировать доступ в здание сотрудников и посетителей.

Volkswagen начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia

Volkswagen Group Rus начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia. Речь идет о серийном производстве новой Skoda Octavia по полному циклу.

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