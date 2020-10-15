Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 389 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 ноября. Вчера было зарегистрировано 394 новых случая COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 349 человек,

Коронавирус за выходные подтвердился у 411 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 2 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 207 заболевших COVID-19 - это на 411 человек больше, чем в пятницу 30 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 42 349 человек.

Опубликованы результаты опроса о формате обучения в нижегородских школах

Публичный опрос был запущен накануне, 1 ноября. Предлагалось выбрать очную или дистанционную форму обучения.

Дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова передано в суд

Уголовное дело о взятке в отношении экс-главы Канавинского района Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова передано в суд. Они обвиняются по статье "Получение взятки группой лиц"

СК просит суд арестовать экс-главу ТНС "Энерго" Дмитрия Аржанова

СК просит суд арестовать Аржанова по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Систему распознавания лиц введут в нижегородских школах до 2022 года

Система управления контролем доступа в школу с использованием распознавания лиц будет введена во всех нижегородских школах до 2022 года. Данная система позволяет обеспечить безопасность детей и контролировать их посещаемость. Например, родители смогут видеть, когда их ребенок пришел в школу, и когда ее покинул. Также она станет контролировать доступ в здание сотрудников и посетителей.

Volkswagen начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia

Volkswagen Group Rus начал выпускать в Нижнем Новгороде новую модель Skoda Octavia. Речь идет о серийном производстве новой Skoda Octavia по полному циклу.