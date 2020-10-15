Коронавирус за выходные подтвердился у 411 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 411 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 2 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 207 заболевших COVID-19 - это на 411 человек больше, чем в пятницу 30 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 42 349 человек.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 868 жителей, что на 123 человека больше, чем два дня назад.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 193, за прошедшие выходные на 79 человек больше), Советский (2 608, на 41 жителя больше), Канавинский (2 370, еще 33 заболевших), Московский (2 102, зарегистрирован 31 заболевший), Сормовский (2 013, заболели еще 47 человек), Нижегородский (1 556, еще 22 заболевших) и Приокский (1 497, за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 35 жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (4 042, за прошедшие выходные - 288 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 888, за выходные - 29 заболевших), Борский (1 769, еще 167 новых случаев заражения), Богородский (1 0650, еще 25 новых случаев), Кстовский (866, подтверждено 16 случаев заболевания), Городецкий (859, заболели 17 человек), Кулебакский (771, за выходные – два новых случая), Семеновский (647, ни одного нового случая заболевания), Володарский (632, десять новых случанв), Балахнинский (609, заболел 51 человек) районы и Арзамас (602, зарегистрировано четыре новых случаев заболевания).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 31 районе Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".