Последние животные переехали в балахнинский зоопарк из "Мишутки" Общество

Фото: из соцсети Instagram

Последние животные переехали в балахнинский зоопарк из нижегородского зоопарка "Мишутка". Об этом сообщается в официальной группе парка "Швейцария".

Из зоопарка перевезли льва Ричарда, львицу Дмейси и их отпрыска - львицу Дусю. Львы стали последними обитателями, которые уехали из "Мишутки".

"Учитывая возраст этого семейства, зоологи отказались от введения львов в медикаментозный сон. Поэтому с насиженного места зверей пришлось выманивать несколько дней. Для начала у вольера львов поставили три переноски. Несколько суток кошки привыкали к тому, что клетки, обшитые тканью от ветра и посторонних глаз, не представляют для них опасности. После этого в ход пошла другая уловка ветеринаров - парное мясо", - рассказали в зоопарке.

"В "Маленькой стране" очень грамотные зоотехники и ветеринары. Им можно доверять на сто процентов", - прокомментировала перемещение зверей председатель регионального отделения "Всероссийского общества охраны природы" Татьяна Созонтьева.

Напомним, в октябре этого года две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк из "Мишутки". В августе в зоопарк переехали шесть волков, а также еноты.

В июне этого года из зоопарка "Мишутка" в городской зоопарк Саранска переехали два пятнистых оленя, четыре суриката, шесть шиншилл, енот-полоскун и пять птиц.

Ранее на новые места жительства переехали зубр, верблюды, носуха, черепахи и другие.

В частности, в июле прошлого года медвежат из "Мишутки" выпустили в Керженский заповедник, волки переехали в Кострому.

В феврале этого года четыре лисицы (три обыкновенных и одна чернобурая), один золотой фазан, четыре индоутки и одна индейка переехали из нижегородского зоопарка "Мишутка" в "Мадагаскар".

Также в ноябре прошлого года из "Мишутки" в зоопарк "Лимпопо" перевезли гималайскую медведицу, но спустя несколько месяцев она умерла.