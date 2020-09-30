Две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк из нижегородского "Мишутки" Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Две волчицы и два медведя переехали в балахнинский зоопарк "Маленькая страна" из нижегородского "Мишутки". Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Новые жилища обрели черная канадская и серая арктическая волчицы, а также два медведя с именами: Миша и Маша. Миша до этого долгое время работал в цирке.

Волчиц заманивали в перевозку свежим мясом в течение двух дней. Медведей - мороженым, козинаками и сгущенным молоком в течение трех дней. Причем Миша и Маша неоднократно вытаскивали сладости из перевозки, оставаясь снаружи.

Транспортировка проходила под контролем сотрудников госветслужбы и зоотехника. По рекомендациям последнего во время маршрута транспорт останавливался для дополнительной проверки состояния животных.

Сейчас животные находятся на вынужденном 14-дневном карантине в соответствии с правилами.

Волчицы привыкли жить отдельно. Но директор зоопарка "Маленькая страна", Евгения Голоктионова в будущем все же планирует вернуть животных в стаю. По ее словам, это всегда идет волкам на пользу.

По поводу медведей у специалистов есть подозрение, что семейство ждет пополнение.

Добавим, что на настоящий момент в зоопарке находятся 18 животных из зоопарка "Мишутка".

Напомним, что в августе в зоопарк переехали шесть волков.