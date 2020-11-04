Нижний сегодня: главные события дня Общество

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в центре Нижнего Новгорода

Теперь территорию около парковки между главным зданием Сбербанка на ул.Октябрьской и концертным залом "Юпитер" украшают новогодние персонажи, сделанные из мишуры. Там также установлены снеговики, которые играют на музыкальных инструментах.

Запрет на посещение торговых центров без взрослых введен для нижегородских подростков

Детям до 16 лет теперь запрещено ходить в торговые центры Нижегородской области без взрослых. Это предусмотрено указом о режиме повышенной готовности, действующем в регионе для предотвращения распространению коронавируса. По данным, полученным по итогам каникул, собрания подростков в торговых центрах ведут к росту заражения в их возрастных группах.

Обнародованы новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Еще 442 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 5 ноября. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Вчера было зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 43 579 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 292.

Коронавирус за два дня подтвердился у 296 жителей Нижнего Новгорода

По данным на 5 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 656 заболевших COVID-19 - это на 296 человек больше, чем в предпраздничный день - во вторник 3 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 6 декабря

Получение листков нетрудоспособности для жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлено еще на месяц - до 6 декабря. Это связано с необходимостью обязательного соблюдения режима самоизоляции.

Последние животные переехали в балахнинский зоопарк из "Мишутки"

Из зоопарка "Мишутка" в балахнинский зоопарк перевезли льва Ричарда, львицу Дмейси и их отпрыска - львицу Дусю. Львы стали последними обитателями, которые уехали из парка "Швейцария".

Нижегородские школьники 9 и 11 классов будут учиться в обычном режиме с 9 ноября

Нижегородские школьники 9 и 11 классов будут учиться в обычном режиме, тогда как ранее их после каникул отправляли на дистанционку. Очный формат обусловлен проблемой подготовки к экзаменам.

Нижегородскую больницу №40 перепрофилировали под COVID-госпиталь

Первые пациенты начали поступать в стационар во вторник вечером, 3 ноября. Перед тем, как больница стала ковид-госпиталем, там состоялась работа "по выстраиванию маршрутизации", обучению персонала, организации "красных" и "зеленых" зон.

Башню стены Печерского монастыря в Нижнем Новгороде восстановят

Реконструкция башни — еще один этап по восстановлению исторической монастырской ограды древней Печерской обители. Работы проводятся к 800-летию Нижнего Новгорода.