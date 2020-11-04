Коронавирус за два дня подтвердился у 296 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за два прошедших дня, в том числе праздничный, подтвердился у 296 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на 5 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 20 656 заболевших COVID-19 - это на 296 человек больше, чем во вторник 3 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 43 579 человек.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 962 жителей, что на 66 человек больше, чем 3 ноября.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (3 305, за прошедшие два дня на 84 человека больше), Советский (2 649, на 37 заболевших жителей больше), Канавинский (2 390, еще 19 заболевших), Московский (2 158, зарегистрировано 30 заболевших), Сормовский (2 064, заболели еще 33 человека), Нижегородский (1 587, еще 19 заболевших) и Приокский (1 541, за прошедшие два дня инфекция подтвердилась у восьмерых жителей) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (4 137, за прошедшие двое суток - 72 новых случая заболевания), далее следуют Павловский район (1 929, за два дня – 39 заболевших), Борский (1 921, еще 74 новых случая заражения), Богородский (1 077, выявлено 12 новых случаев заболевания), Городецкий (893, заболели 26 человек), Кстовский (874, подтверждено семь случаев заболевания), Кулебакский (785, за двое суток – 13 новых случаев), Семеновский (647, ни одного нового случая заболевания), Володарский (644, ни одного заболевшего), Балахнинский (667, заболели 38 человек) районы и Арзамас (607, пять новых случаев заболевания).

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 17 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, после которых учащиеся 6-10 классов перейдут на дистанционный формат обучения. Вузам и профессиональным учебным заведениям региона также рекомендовано приготовиться к дистанционке.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".