Нижний сегодня: главные события дня Общество

Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 45 686 человек, в том числе 402 новых случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 411 новых случаев COVID-19.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 143 жителей Нижнего Новгорода

По данным на 10 ноября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 21 297 заболевших COVID-19 - это на 143 человека больше, чем в понедельник 9 ноября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 45 686 человек.

Нижегородские медики рассказали о последствиях COVID-19 и показали вентиляцию легких (ВИДЕО)

Сотрудники городской клинической больницы №13 Автозаводского района Нижнего Новгорода записали обращение к жителям города из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Медика также продемонстрировали вентиляцию легких одной из пациенток.

"Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной", - Наталия Кучеренко

Руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона, чтобы напомнить о необходимости соблюдения мер безопасности в пандемию COVID-19. Она констатировала, что эпидемиологическая ситуация на территории Нижегородской области остается напряженной.

Глеб Никитин рассказал о схеме лечения нижегородцев от коронавируса на дому

Нижегородская область получила на эти цели из федерального бюджета 120,5 млн рублей. Средства предназначены для закупки лекарств и предоставления бесплатных медикаментов больным коронавирусом жителям Нижегородской области. Препараты на дом будут доставлять медработники территориальных поликлиник, в том числе с привлечением с волонтеров.

Крупная авария на коллекторе в Нижнем Новгороде ликвидирована

Аварийные бригады ночью оперативно устранили утечку на коллекторе большого диаметра (1400 мм) по ул. Зеленодольской в Канавинском районе.

Министр образования Сергей Злобин назвал альтернативы очному обучению в нижегородских школах

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин назвал альтернативы очному обучению в школах. В этот перечень входят семейное обучение, очно-заочное и заочное обучение, а также самообразование.